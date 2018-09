Zápisník Jana Vávry: Milionářem za rok | E15.cz

Bude to rok od začátku jedné z nejpozoruhodnějších investičních mánií moderní doby. Na podzim loňského roku začal kurz bitcoinu prudce šplhat. Ty doby se dnes jeví jako prehistorie. „Kdybych jen včas investoval,“ láteřila řada lidí.

Neuškodí si ale připomenout, že nárůstu předcházely vyhrocené spory mezi vývojáři a částí těžařů o parametry této kryptoměny. Budoucnost nejrozšířenější virtuální měny vypadala místy dost nahnutě. Investice tak vyžadovala především odvahu. Kolik lidí by ji opravdu sebralo?

Kde jinde sbírat odvahu než u piva. Občerstvovny ale jako by ztrácely tvář. Nejen v Praze bují podniky, které spíše než jako tmel všech vrstev společnosti fungují jako designový výtvor. S tím souvisí i úroveň cen. Postupně přitom mají mizet i zasloužilá místa typu nádražky v Dejvicích, výčepu U Budyho či nově Čítárny Unijazzu. „Levné“ popíjení piva se tak přesouvá před supermarkety a večerky.

Přesto může být budoucnost optimistická. Alespoň podle teorie post-nedostatkové ekonomiky. Tato teze praví, že technologický pokrok učiní produkty a služby natolik dostupné, že pojem nedostatkové zboží vejde do minulosti. Všeho půjde produkovat výrazně více a efektivněji. To přitom do jisté míry platí i nyní, alespoň v naší části světa žijící v nadbytku. Jenom dostupnosti bydlení se popisovaná hojnost očividně moc netýká.