Zápisník Jana Vávry: Vydělat na protestech | E15.cz

Trh virtuálních měn se opět dostal do stavu, kdy některé digitální mince posilují výrazně více než nejrozšířenější bitcoin. Takzvané altcoiny, tedy jiné kryptoměny než bitcoin, obvykle ještě zesilují stávající trendy. Pokud dominantní kryptoaktivum klesá, ether, litecoin a spol. klesají ještě prudčeji. Pokud jede trh na vzestupné vlně, altcoiny co do výnosnosti září. Každopádně zajímavé období pro všechny spekulanty.

Zajímavou otázku pokládá nová výstava v Akademii věd ČR. Jak by T. G. Masaryk působil na sociálních sítích? Podle badatelů by fungoval jako jeden z influencerů. To může být celkem odvážná představa. Jestli by si spíš Masaryk nenařídil digitální detox.