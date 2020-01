Zápisník Jany Havligerové: Česko, země paradoxů | E15.cz

V celosvětovém indexu vnímání korupce sestavovaném organizací Transparency International se Česko propadlo o šest míst. Aktuálně jsme na 44. místě ze 180 sledovaných zemí. Tedy na stejné úrovni jako třeba Gruzie, Lotyšsko nebo Kostarika. Premiér Andrej Babiš to bere osobně a tvrdí, že korupce u nás naopak významně poklesla. A hned ukázal prstem na viníka špatného výsledku. Podle něj je jím česká pobočka TI. Jistě. Je to kampaň!

Exministr dopravy Vladimír Kremlík nebude ani politickým, ani řadovým náměstkem nového šéfa rezortu. ANO přece nedává trafiky. Vicepremiér Karel Havlíček by ovšem se svým předchůdcem rád spolupracoval, protože podle něj zná řadu věcí a může pomáhat. To by mohlo být. Ale jen v případě, že Kremlík nebude Kremlíkem. Jinak bude zle.

V dolní komoře parlamentu prošla v prvním čtení novela rozpočtových pravidel. Přebytky státního rozpočtu by se podle nových paragrafů měly používat výhradně na snížení státního dluhu. Jaké přebytky?