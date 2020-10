Zápisník Jany Havligerové: Já, Babiš I. | E15.cz

Podílet se na něm mají severomoravské nemocnice: „Já si na to dohlížím sám, já se budu ptát pana profesora Prymuly, jestli se dají objednat antigeny, vakcíny. Já si to samozřejmě pohlídám,“ pravil premiér. Že by to Faltýnek přehnal?

Šéf KSČM Vojtěch Filip opět varoval premiéra, že podpora menšinové vlády není napořád. „Podpora v určitém momentě skončí, konkrétní moment nechte na nás,“ řekl s odkazem na jednání vedení partaje. Výkonný výbor strany zasedl v pátek a zase nic.

Obvodní soud pro Prahu 6 zatím nepravomocně osvobodil exministryni obrany Vlastu Parkanovou obviněnou v roce 2012 z pořízení údajně předražených armádních letounů CASA. Tuzemská justice si připisuje další rychlostní rekord.