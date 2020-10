Je to tutovka - zápisník Jany Havligerové | E15.cz

Senátní volby vyhráli Starostové a nezávislí, v horní komoře mají nejpočetnější frakci. Předsedou Senátu přesto dál bude občanský demokrat Miloš Vystrčil. Vítězové mají také smůlu, partajní klub ODS posílili senátoři – topkaři. Byl to logický krok, přece nebudou podporovat STAN, hnutí, které je svou odlukou od TOP 09 poslalo na cestu do zapomnění. To je zkrátka politika.