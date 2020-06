Zápisník Jany Havligerové: O sytém vlku a celé koze | E15.cz

Je to pořád to samé, okomentoval premiér Andrej Babiš rezoluci europarlamentu, která se týká jeho možného střetu zájmů. Za usnesením z pátku minulého týdne stojí podle něho čeští europoslanci, kteří se snaží poškodit Českou republiku v Bruselu. Ano, je to pořád to samé.