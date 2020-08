Zápisník Jany Havligerové: Politické dostihy | E15.cz

Šéfka rezortu práce Jana Maláčová pro změnu horlila na předvolebním mítinku ČSSD. Svěřila se, že ji strašně unavuje otázka, jestli si to můžeme dovolit a kde na to vezmeme… Snadná pomoc paní ministryně. Do konce volebního mandátu zamkněte své návrhy do šuplíku.

V dolní komoře parlamentu leží už čtyři předlohy jak pro příští rok snížit anebo alespoň zmrazit platy ústavních činitelů. K návrhu Pirátů se přidali lidovci a STAN, sólo jede Trikolora a okamurovci, plán ministryně práce podporují sociální demokraté. Předvolební doba dělá s politiky divy.