Zápisník Jany Havligerové: Samé lepší nápady | E15.cz

Zatím je to mezi ANO a ČSSD nerozhodně. Ale snad se změna povede. Využití investic, čerpání národních i evropských dotací, a hlavně budování staveb, zvlášť těch infrastrukturních, by to rozhodně výrazně urychlilo.

Sociální demokratky ze stranické organizace Oranžový klub by chtěly, aby družiny a mateřské školy fungovaly celý rok. Rodiny by podle nich díky tomu neměly problémy v době, kdy mají příslušná zařízení prázdniny a o jejich děti se nemá kdo postarat. Nebylo by ještě lepší, kdyby rodiny děti po dovršení dvou let věku rovnou odevzdaly minimálně na třináct let státu a ten se postaral o jejich stravování, ošacení a volbu studia či učebního oboru?

Neúspěšný volební lídr ANO a kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík se hodlá ucházet o místo ve vedení hnutí. V dopise, kterým kvůli tomu oslovil spolustraníky, mimo jiné píše, že pražské ANO není pro zbabělce. Poznal to na vlastní kůži – z respektovaného podnikatele a finančníka, miláčka nezávislých médií se z něj přes noc stal podezřelý týpek, co přešel na druhý břeh a pomáhá Babišovi. Dobrá vizitka.