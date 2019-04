Zápisník Jany Havligerové: V politice vše při starém | E15.cz

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva se má na premiérovo přání stát poslankyně ANO, neúspěšná exministryně spravedlnosti Helena Válková. Jedna z hlavních zastánkyň Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo se profesně lidskými právy nikdy nijak zvlášť nezabývala, je specialistkou na trestní právo. Nevadí, trocha represe se vždycky hodí.

ČSSD oslavila na Facebooku schválení zákona o zdanění náhrad církevních restitucí výkřikem „Nespravedlnost konečně napravena!“ Od strany, která získala zpět Lidový dům díky jediné polistopadové restituci majetku akciové společnosti, to tedy sedí. Jakže se to tehdy onomu aktu říkalo? No přece prominentní restituce.