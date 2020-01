Zápisník Jany Havligerové: Vítejte v 21. století | E15.cz

Debata pražských radních o novoročních oslavách byla zase fiasko. Zatímco pro loňský rok zakázaný ohňostroj měl stát 250 tisíc korun, Hřibův primátorský videomapping vyšel na skoro dva miliony. O tom, jestli alespoň omezit a případně kde masové výbuchy petard, nepadlo téměř ani slovo. Přitom napáchají větší škody než celý silvestrovský ohňostroj.

Ministryně financí Alena Schillerová míní, že reformu penzí po 30 letech tuzemského marného snažení by měli pro Česko vymyslet experti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Po studii českého důchodového systému by měli dodat návrh jeho změn. Samozřejmě takový, který by měl šanci získat politickou shodu. Vyhozené peníze.