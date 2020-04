Zápisník Jany Havligerové: Vlídný prezident | E15.cz

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly mají různé rasy různý počet receptorů, na které se virus váže. Že by to mohla být pravda, prý napovídají čísla o zemřelých v Německu. Proto by ani u nás nemusely být počty mrtvých tak vysoké, jako je tomu u jižních národů. V ČR jsme prý asi ze třetiny Germáni. To se nám úvahy o nákaze COVID-19 dostaly dost daleko. Do minulosti.

Ženská lobby žádá vládu, aby v komisích a radách k řešení virové krize dbala na vyrovnané zastoupení mužů a žen. Například v nově zřízeném NERV je pouhá jedna žena. Podle organizace se tak v průběhu nouzového stavu ukazuje, že ženy při řešení současné situace chybějí. Tak na to pozor. V dobách krize jsou války na spadnutí.