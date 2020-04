Koronavirus na Slovensku: koalice se neshoduje na opatřeních | E15.cz

Poté, co vláda minulý týden rozšířila program podpory zaměstnanosti ve firmách formou proplácení části mzdy i na velké podniky, chystá ministr hospodářství Richard Sulík i další pomoc. Pro domácnosti i malé a střední společnosti chce odklad penále z prodlení plateb za energie. Obecně se však domnívá, že současná situace je pro Slovensko zároveň příležitostí ke zvýšení konkurenceschopnosti. „Každá krize je i šance,“ prohlásil v rozhovoru pro agenturu TASR s tím, že se firmy mají dobře zamyslet nad svým chodem. Nečeká však změnu zaměření slovenské ekonomiky, ani do budoucna neplánuje podporu perspektivním sektorům. „Jsem pro to, abychom zlepšovali podnikatelské prostředí jako celek,“ uvedl s tím, že jeho hlavním záměrem je pomoc společnostem ve formě odbourávání administrativy, regulací a finanční zátěže.