Akciový duel Johnson versus Babiš - zápisník Jaroslava Bukovského | E15.cz

Totiž prostřednictvím úroku, jaký požadují investoři za půjčku Británii. A během posledních dnů burziáni Londýnu slevili na několikaměsíční minimum. Zdá se, že brexit bude prostě investorské pianko.

Česko v tomto smyslu těží z toho, že je od Evropské unie mentálně odpojeno už od okamžiku vstupu, burziáni mu tak v tomto směru nic moc nevyčtou. Přesto státu náklady na nové dluhy rostou. Aktuálně jsou nejvýše od května. Potenciální důvody by zaplnily komplet odpolední kvíz. Je to fiskální lunapark? Může to být průběh pandemie, který přímo křičí po zpracování formou komiksu? Nebo je to snad chiméra vyšších sazeb sublimující nad ČNB? Těžko říci, nechť vybere přítel na telefonu.