Levné hypotéky a předražené byty ohrožují finanční stabilitu | E15.cz

Hlídací pes unijní finanční stability ESRB pasoval Česko po bok Německa, obě země se potýkají s hrozbou finanční nestability kvůli lehce dostupným hypotékám a předraženým bytům či předluženým domácnostem. Obě země jsou na stejné lodi i přesto, že zatímco průměrný Němec potřebuje na byt kolem pěti ročních platů, Čech zhruba jedenáct. Co může působit v Německu jako preventivní apel, v Česku vypadá spíše jako snaha s křížkem po funuse.

Investoři do akcií VW se stále nesmířili s propadem své sázky před čtyřmi lety, kdy začala kauza dieselgate. Německá prokuratura tvrdí, že klíčoví lidé firmy nevzali v dostatečném předstihu do rukou hlásné trouby, aby informovali investory, že je na spadnutí jeden z největších průšvihů automobilového průmyslu v historii. Inu, tak to v obdobných případech chodí.

Řekové prý pádem cestovky Thomas Cook přijdou o půl miliardy eur na útratách turistů. Ideální alibi, proč si dát po dvou letech růstovou pauzu.