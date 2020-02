Zápisník Jaroslava Bukovského: Štěstíčko v neštěstí | E15.cz

Evropská centrální banka peče pro investory novou šanci, kterak si přilepšit. Řecká ekonomika je podle ní i přes vulgární dluh a nezaměstnanost už v cajku a ECB míní, že je načase začít nakupovat vedle ostatních i bondy řecké vlády. Ti prozíraví už na kartu růstového impulzu vsadili. Za poslední rok totiž dluhopisy předluženého Řecka zhodnotily o 29 procent.

Pokud nějaká entita dokáže nasát to špatné ze světa a přetavit to v dobré, bývá to bitcoin. Inverzní graf světového neštěstí hovoří jen za poslední měsíc o jeho takřka čtvrtinovém nárůstu. Blbá nálada není naštěstí nikdy univerzální.