Zápisník Jiřího Frydlewicze: Čtvrtky pro budoucnost | E15.cz

Vědci představili další pesimistickou studii. Podle ní ohrozí stoupající hladiny oceánů do roku 2050 zhruba 300 milionů lidí, přičemž původní odhady hovořily o „pouhých“ 80 milionech. Nebezpečí drastických záplav tak hrozí státům a metropolím po celém světě. Třeba je tato zpráva výzvou pro studenty, aby se chopili akce a začali kromě pátků protestovat i ve čtvrtky.

To Boryan Slat raději koná. Zakladatel nizozemského start-upu The Ocean Cleanup a bývalý student oznámil, že jeho společnost sbírající plasty ve světových oceánech nyní bude podobnou práci obstarávat i v řekách ústících právě do nich. Společnost údajně dokáže odklidit až sto tisíc kilogramů odpadu denně. Skvělá práce, ale…

... vědci mají v záloze ještě jednu pesimistickou zprávu. Časopis Nature Geoscience publikoval studii, která tvrdí, že vlivem změny klimatu začnou rašeliniště uvolňovat do atmosféry uhlík, který jinak normálně přirozeně absorbují. Člověk aby se bál chodit už i do lesa.