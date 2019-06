Zápisník Jiřího Frydlewicze: Kdo ví, co je Autopilot | E15.cz

Pro Elona Muska to je dobrá i špatná zpráva. Studie totiž potvrdila, že někteří zákazníci mají tendenci se domnívat, že se pod názvem „Autopilot“ skrývá zcela autonomní systém. Pro dvacet procent dotázaných je tak v pořádku být během jízdy na telefonu, šest procent z nich by si v Tesle i zdřímlo. Možná by se Tesle pro celý projekt šiknul jiný název.

Zamíří autonomní systémy i do nebes? Dvaadvacet tisíc lidí odpovídalo v průzkumu společnosti Ansys na otázku, zda by byli ochotni letět v letadle, které by řídil autopilot. Výsledek? Sedm z deseti lidí by se do takového dopravního prostředku posadilo. No možná by bylo lepší nejdříve vypilovat technické závady a zlepšit komunikaci. U Boeingu o tom bohužel vědí své.