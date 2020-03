Zápisník Jiřího Frydlewicze: Svět naruby | E15.cz

Letním olympijským hrám v Tokiu hrozí přeložení o jeden až dva roky. Akce konaná od roku 1896 by mohla doplatit na globální epidemii koronaviru. Ta již tři měsíce drasticky promlouvá do dění na planetě. Nejistá je i sezona slavných hudebních festivalů či sportovních akcí. O ekonomických dopadech ani nemluvě. Co dokáže způsobit zkažený netopýr k obědu je až s podivem.