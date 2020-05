Česko, země budoucnosti - zápisník Jiřího Liebreicha | E15.cz

Smartwings suverénně vládnou evropskému nebi. Stát si nad kdysi rizikovou investicí mne ruce a tučné výdělky investuje do honosné otvíračky právě dokončené pompézní sítě vysokorychlostní železnice.

Na slavnostní akci jsme dorazili environmentálně friendly – elektromobilem – a s velkým předstihem. Po výhodně postavené nové D1 to fičí jako po oblíbených 5G sítích, které smart Česku - The Country For The Future – postavili Číňané s Američany.

Nově eurooptimističtí Češi jsou nadšení. V příjmech konečně dohnali bohaté Němce, a navíc za rychlejší internet platí méně - vláda „prostě zařídila“ nevídané slevy operátorů. Samozřejmě v eurech, na která jsme přešli po klidné a racionální diskuzi. Z někdejšího tabu se stal magnet na voliče. Skoro mám pocit, jako by ta koule lhala. Holt nevěřící Tomáš…