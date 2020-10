Zápisník Jiřího Liebreicha: Krizové řízení v krizi | E15.cz

Přitom v nich nesedí ani jeden profesionální krizový manažer, posteskl si mi během rozhovoru čelní představitel asociace takzvaného interim managementu. Klobouk dolů, že se „Country for the Future“ i tak vypracovala mezi nejlepší, slovy premiéra: „Best in Covid“. Třeba v přepočtu nově nakažených na sto tisíc obyvatel jsme v celé EU jednička.

Ale možná opravdu „bude líp“, téměř milionu řidičů s letos propadlým řidičákem rozhodně ano. Loni dopravní rezort sliboval, že by se o vydání dokladu mohlo letos žádat elektronicky. Nestalo se. Místo toho se automaticky prodlouží platnost dokladů během nouzového stavu, motoristé se už nebudou promořovat ve frontách na úřadech, které pracují dva dny v týdnu. Digitalizace v praxi.