Obchodníci nevěří, že bude uzávěra trvat jen dva týdny. Opatření je zastihla v hlavní sezoně | E15.cz

Od čtvrtka 22. října na necelé dva týdny zůstanou zavřené prodejny oděvů a obuvi, knihkupectví, hračkářství, nábytku, sportovního vybavení či hobbymarkety. Fungovat nemohou kadeřnice, provozovny řemeslníků či cestovních kanceláří. Kromě zoologických zahrad zavřou i ty botanické. Omezuje se také činnost úřadů. Hoteliéři smějí ubytovat jen cizince a pracovníky na služební cestě. Podobně jako na jaře naopak zůstanou otevřené prodejny potravin, léků, drogerie, optiky, květin, textilu a galanterie, domácích potřeb, spotřební elektroniky či zahradnických potřeb. Otevřeny mohou mít také trafiky, benzinky, zverimexy, výdejny zásilek, servisy aut a elektroniky, pohřební ústavy či účtárny. Bez omezení zůstane také velkoobchod. Omezuje se rovněž volný pohyb lidí, kteří by měli chodit ven jen do práce, na nezbytné nákupy, k lékaři a do přírody. Vláda doporučuje firmám, aby co nejvíce pracovníkům poskytli možnost práce z domova. Kromě práce a nákupů lze vyrazit na chaty a chalupy, ale jen maximálně po dvou lidech, ve větší skupině jen pokud spolu dotyční žijí.