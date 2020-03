Zápisník Jiřího Liebreicha: Virus v Kremlu | E15.cz

Na seznam koronavirem ekonomicky zasažených mohou přibýt i elitní české hokejové kluby. Ty vstupují do vrcholu sezony, vyřazovací části, na kterou chodí nejvíce fanoušků, kteří platí i dvojnásobně dražší vstupné. Pokud ale úřady zakážou akce s masovou účastí, už tak nevalně hospodařící kluby by zřejmě odehrály soutěž bez diváků i jejich peněz. Přesto by hráčům musely vyplatit milionové prémie za případný sportovní sukces. Za úspěch tak dost možná draze zaplatí.

Ještě že kluby nepodléhají Řeckému olympijskému výboru: ten už rozhodl, že čtvrteční slavnostní zapálení olympijské pochodně pro hry v Tokiu bude bez diváků. Tak hlavně aby nějaké hry vůbec byly.