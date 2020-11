Zápisník Jiřího Liebreicha: Vysoké české señoritas | E15.cz

A ejhle. Technici dnes probouzejí stovky MAX k životu, dopravci ale radostí nejančí. Téměř dvouleté - historicky nejdelší - uzemnění je připravilo o stroj v době, kdy se ještě zgusta létalo. Nyní, uprostřed největší krize letectví, dostávají boeingy znovu zelenou. "Hurá".

Loni uzemňovaly úřady, letos příroda. Úplně pustá ale obloha není. Někteří Češi například volí útěk do exotiky. Mimo jiné do Mexika. Při jeho návštěvě mi kdysi sympatický číšník pravil: „Á, republika čéka. Beautiful señoritas. But tall.“ Návrat vícero turistů z Česka by dnes jistě uvítal celý Yucatán. Byť jsou Češky v průměru o osm centimetrů vyšší než tamní señoritas.