Zápisník Lukáše Vojáčka: Zelená planeta | E15.cz

Zelená ekonomika vládne světu. Dosáhnout uhlíkové neutrality do půlky století chce dokonce i Jižní Korea, která až dosud patřila k největším spotřebitelům fosilních paliv na planetě. Pomoci k danému cíli má obří větrná elektrárna, která bude postavena v příštích deseti letech u jihozápadního pobřeží země. Tamní vládu projekt vyjde téměř na bilion korun.

Zelené dali zelenou také zákonodárci v americkém New Yorku. Ten se minulý týden stal 15. státem USA, který zlegalizoval marihuanu k rekreačním účelům. Občané si mohou nechat zelenou drogu dovézt domů nebo si sami vypěstovat až šest rostlin. Očekává se, že prodej marihuany New Yorku ročně vynese miliardy dolarů a vytvoří nové pracovní příležitosti. Některé starší profese ale určitě i zaniknou. Nelegální dealeři by mohli vyprávět.