Zápisník Marka Schwarzmanna: Kdo je větší prase? | E15.cz

Permanentní tancování kolem horké kaše a modlení se, aby kreativní názor náhodou někomu přecitlivělému nešlápl na kuří oko nebo se nedotkl jeho křehkého ega, musí být vysilující. Přesvědčili se o tom v tomto týdnu markeťáci z Audi. Vydali reklamní set snímků „cool“ rodiny s novým „cool“ vozem německé provenience. Byla tam i „cool“ holčička ležérně se opírající o vůz a třímající banán. A oheň byl na střeše.

Prý sexistické, Lolita jako vystřižená. Někdy bych chtěl vidět do těch myslí, které tyto kritiky svého okolního světa plodí. Co by třeba řekli autorům brněnského orloje? Takovou „dirty mind“ projekci by nebylo na škodu využít, třeba bychom se přiučili něčemu více, než je vzhled krabice na čtyřech kolech.