Zápisník Marka Schwarzmanna: (Ne)logičnost | E15.cz

Včera ji odklepla Itálie, už v červenci ji zavedla Francie, v Česku se mluví o sedmiprocentní srážce. Nic proti tomu, je to i celkem logické, ale podívejme se na to z jiné strany: kdy naposledy jste zažili, že by firma nepřenesla zvýšení provozních nákladů do ceny svého produktu či služby? Jste připraveni na to, že se za účet na Facebooku nebo za e-mail od Googlu začne platit? A co teprve za zpravodajství…

Dámy a možná i pánové, zbystřete. Toužíte-li vroucně po tom, že vás zachrání princ na bílém koni, nečekejte marně na Pavla Trávníčka ani na svatého Martina. Vydejte se do Severní Koreje. Tamní krutovládce a další v řadě Kimů v čele komunistického režimu se nechal zvěčnit, jak cválá po posvátné hoře Pektu na bílém hřebci. A že to je pohled! Atletická dynamika, svaly hrající v symfonii svižného cvalu… prostě krásný kůň.