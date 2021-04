Zápisník Marka Schwarzmanna: Nudný nový Kapitán | E15.cz

A nebyla by to umělecká tvorba, aby neodrážela tamní současné sociální napětí mezi obyvatelstvem světlé a tmavé pleti. Už v roce 2014 proto představilo studio Marvel Comics prvního černošského Kapitána Ameriku, jen sedm let mu pak trvalo, než se podíval také na obrazovky, a to v seriálu stanice Disney+ Falcon and the Winter Soldier.

Tvůrci z průměrných postav, chaotického střihu a koženého Anthony Mackieho dokázali vyždímat překvapivě odsýpající akci, kterou podbarvili rasovým patosem. To aby i průměrný americký divák pochopil, že velký zlý bílý muž se má za co omlouvat. A světový divák? Ten se u finále seriálu, které mělo premiéru minulý pátek, bude nudit.