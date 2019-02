Zápisník Martina Štorkána: Všechno bude | E15.cz

Stát zřejmě zaplatí dostavbu městského okruhu za 60 miliard korun. Výměnou za to mu hlavní město Praha poskytne pozemek v Letňanech, na němž má vzniknout multifunkční areál pro deset tisíc úředníků. Bude dost velký, aby se do něj vešly desítky státních složek, ministerstvo pro místní rozvoj, nemocnice i byty. Podle pražského Institutu plánování a rozvoje se sice Letňany pro vybudování úřednické čtvrti vůbec nehodí, ale to je vlastně jedno. Důležité je, že se snad nakonec někde najde místo i pro slíbený Apple Store.