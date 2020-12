Zápisník Michala Noska: Covidové svátky | E15.cz

Začal advent a pandemie je zdánlivě na ústupu. Ve městech se rozsvěcují vánoční stromy, hoteliéři, restauratéři a další živnostníci řeší, jak ve čtvrtek obnoví provoz. Do škol se vrací více dětí, otevřou se obchody, bazény či sauny.

Svět se začíná vracet ke křehkému normálu. Zda to bude konečně definitiní, ale nedokáže nikdo říct.

K normálu se vracejí i horská střediska. Padá sníh, v areálech navíc začali se zasněžováním sjezdových tratí. Vše vypadá jako každý jiný rok, ale jen zdánlivě. Hotely a sjezdovky jsou kvůli pandemii stále uzavřené a na vývoj situace se nervózně čeká. Další promarněná sezona by provozovatelům horských center přinesla obrovské škody. Nezbývá než doufat, že PES již tento týden zvesela zaštěká a vláda brzy představí nová, volnější opatření i pro horská střediska. To by přivítali všichni.