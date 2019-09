Zápisník Nguyen Thuong Ly: Politické peníze | E15.cz

Transparentnost není zřejmě milá stovce tuzemských politických stran, která loni chybovala při zveřejňování svých volebních účtů a finančních a výročních zpráv. Dohledový úřad rozdal kvůli tomu pokuty dohromady za milion a půl. Řada stran léta požadavky úřadu ignoruje, mnozí z chybujících se ale spíše nevyznají v tom, co všechno se po nich chce. Pokud nenastanou změny, hlídání stranických financí postrádá smysl.

Stranické finance sledují i Britové. Ve druhém čtvrtletí, kdy se konaly volby do Evropského parlamentu, získalo šestnáct politických stran dohromady na darech skoro 15 milionů liber. Po konzervativcích, labouristech a liberálech získala od sponzorů nejvíc Brexit Party. Strana, která by měla při odchodu země z EU nejspíš zaniknout. Vybraný milion liber by jim ale mohl stačit na pořádnou after-brexit party.

Za mříže šla tento týden v Guatemale kvůli financování kampaně Sandra Torresová, která se před lety dostala do finále prezidentských voleb. Za nejasných okolností prý získala v přepočtu přes deset milionů korun. Je otázkou, jestli jde o korupci, vyřizování účtů nebo příliš kreativní účetnictví.