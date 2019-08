Nejvíce za eurovolby zaplatilo hnutí ANO. Polovina stran ale účet ani nezveřejnila | E15.cz

Za letošní volby do Evropského parlamentu utratilo nejvíce peněz hnutí ANO, následovalo SPD a lidovci. Vyplývá to ze zpráv o financování kampaně, které musely strany odevzdat do pondělní půlnoci. Polovina ze čtyřicítky stran, které kandidovaly v evropských volbách, tak ale neučinila.