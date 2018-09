Zápisník Nguyen Thuong Ly: Prezidentův kanál | E15.cz

Prezident Miloš Zeman chce po Evropské komisi, aby nechala na členských státech, do čeho budou investovat evropské dotace. Bylo by to podle něj efektivnější, když už těch peněz bude kvůli brexitu míň. Zřejmě hledá peníze na vysněný kanál Dunaj–Odra–Labe.