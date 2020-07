Zápisník Nguyen Thuong Ly: S virem k urně | E15.cz

Nad novotami, jako je zmocnění někoho, aby šel volit za vás, kroutí ústavní právníci hlavou. Volby z auta zase představují složitou logistiku a organizaci. Obléknout komisi do ochranných obleků bude muset zase být vykoupeno vyššími odměnami, aby to někdo vůbec chtěl dělat. Anebo by vláda mohla konečně přestat hledat provizorní řešení a zavést korespondenční volbu.

Vláda je na prázdninách. A zatímco premiér je u moře, vedení tohoto státu připadlo de facto do rukou ministryně financí Aleny Schillerové. Jako každý rok jsou občané ujištěni, že je to jen na chvilku a že ministryně nic vážného nebude rozhodovat. Jenom napíše státní rozpočet na příští rok. Můžeme si oddychnout.