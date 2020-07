Výsledky Škody Auto jsou děsivé, říká ekonom Marek | E15.cz

Škoda se zařadila do dlouhého zástupu velkých firem, které ohlásily masivní propad pololetních hospodářských výsledků. Co to pro automobilku znamená?

Naštěstí je dost velká na to, aby takový krátkodobý – byť výrazný – výpadek dokázala zvládnout. Celkově to ale ilustruje situaci v českém zpracovatelském průmyslu během pandemie koronaviru. Škoda Auto je tak velká, že ji lze považovat za reprezentativní případ. Pokud jsou ale její výsledky takto děsivé, neměli bychom se divit, až uvidíme obdobné nebo ještě horší výsledky i u menších a středně velkých firem.

Jak vážný zásah to je pro tuzemské dodavatele Škody Auto?

Výrobci automobilů jsou vrcholem ledovce. Za nimi je obrovský zástup středně velkých firem, jež dodávají různé subdodávky. Propad prodeje automobilů se jich nemůže nedotknout. Jejich situace může být často obtížnější, protože nejsou kapitálově tak silné. Pro některé to bude znamenat existenční boj.

Odhadnete, kolik z nich se dostává do reálného ohrožení?

Zásadní bude, jak bude vypadat poptávka v následujících měsících. Akutní fázi krize máme za sebou, rozhodne ale, zda a jak výrazně budou firmy a domácnosti šetřit na zboží, jako jsou automobily. Nákup nového auta se dá odložit. Firemní flotily také přežijí inovaci o rok později. Obávám se, že druhá fáze, kdy se budou osekávat výdaje na zbytné zboží, může být pro dodavatele kritičtější než úvodní fáze.

Doba, po kterou budou domácnosti i firmy šetřit, úzce souvisí s dobou, po kterou se odvětví bude dostávat na předkrizovou úroveň, ne?

Podíváme-li se na poslední finanční krizi, české domácnosti byly jedny z těch vůbec nejopatrnějších. Spořilo se více než v jiných zemích. Pokud se opatrnost zopakuje, do předkrizových standardů se můžeme dostat až v roce 2022 nebo 2023.

Počty nakažených v Česku nepříjemně rychle rostou, značná část odborníků hovoří o možném příchodu druhé vlny nákazy jako o takřka nevyhnutelné. Pokud by se tento scénář naplnil, jak silně by to s tuzemským „autolandem“ zacloumalo?

Myslím, že podobně silná opatření, jaká jsme pozorovali v březnu a dubnu, už přijít nemohou. To by bylo likvidační pro nemalou část ekonomiky. Teď je potřeba urychlit takzvaná chytrá řešení: jak udržet ekonomiku při chodu i během bezpečnostních opatření. Druhá vlna by neměla znamenat tak silné ekonomické dopady jako ta první. Snad už umíme se situací pracovat o něco lépe, než že vypneme celou ekonomiku.

Automobilky zmiňují, že musejí přijít další vlny zdražování nových vozů. Máme ji skutečně čekat, anebo jde spíše jen o rétoriku, která má lidi vybudit k nákupu vozu?

V situaci, kdy klesá poptávka, bude zdražování to poslední, jak se budou automobilky snažit zachránit své výsledky. Moc tomu nevěřím. Reálně ekonomicky by zdražení nedávalo smysl.

Někteří ekonomové míní, že se má krize projevit naplno na podzim. Čekáte, že může sílit zájem o levnější ojeté vozy na úkor nových?

Celý trh bude ještě nějakou dobu značně utlumený. V takové situaci se hůře prodávají dražší a luxusnější značky a modely než ty běžnější. Škoda nepatří do segmentu nejluxusnějších aut, kde by byl propad citelnější. Zároveň se ale mohou lépe prodávat levnější modely než ty dražší. A konkurencí jsou samozřejmě i ony ojeté vozy.