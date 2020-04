Zápisník Ondřeje Součka: Česká pomoc svépomocí | E15.cz

Poté, co se kvůli koronaviru řada politiků včetně premiéra překvapivě uchýlila i k modlitbám, je třeba připomenout, že biblické rčení hovoří jasně: Bude sedm let hojnosti a následovat bude sedm let hladu. Jak vidno, hospodářskému cyklu a krizím obecně se nevyhnuli ani ti nejzbožnější.