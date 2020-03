Krizová legislativa se musí do budoucna změnit, míní Hamáček | E15.cz

„Neříkám, že je potřeba takováto změna, ale je pravda, že když se dělá inventura krizové legislativy, ukazuje se, že stát není připraven na všechno,“ řekl Hamáček v reakci na Metnarův návrh, který opoziční politici označili za ohrožení principů parlamentní demokracie. „Na základě zkušeností z této epidemie budeme muset sáhnout do krizového zákona, abychom upravili některá ustanovení,“ řekl ministr bez dalších podrobností.

V posledních dnech se právníci například přeli s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o to, jak velké náhrady škod podnikatelům podle krizového zákona náleží a zda se to vztahuje i na ušlý zisk. Právníci označují formulaci v zákoně za příliš širokou.

Senátor Pavel Fischer (nez.) je přesvědčen, že by se vláda měla spíše naučit podle krizového zákona řídit. Například v rozporu s předpisem nebyl do čela krizového štábu v první chvíli jmenován Hamáček, ale epidemiolog Roman Prymula. „Změna opravdu není na místě. Zákon funguje, to jen současná vláda selhala,“ řekl.

Na dobu po odeznění epidemie koronaviru se odsouvá i Metnarův návrh, aby případný stav ohrožení státu nebo válečný stav mohla vyhlásit sama vláda nebo premiér, aniž by potřebovali potvrzení parlamentu, bez poslanců a senátorů se má obejít i následné řízení země. Kritiku opozice Metnar odmítá, jde podle něj o úvahový dokument. „Nechceme oslabovat parlament, chceme vést diskuzi napříč politickými stranami. Načasování do současné mimořádné situace je náhodné a nešťastné,“ přiznává ministr.

Ústavní právník Jan Kysela uvedl, že slabina krizových plánů v Česku je opravdu fakt, že všechny počítají s úsnášeníschopným parlamentem. V případě výrazného rozvratu státu, který bude například na pokraji občanské války to tak ale nemusí být.

Řešení ministerstva obrany však není podle Kysely zcela šťastné. „Je určitá poučka, že ten, kdo má v rukou vyhlašování výjimečných stavů není ten, kdo z toho má mít prospěch,“ řekl Kysela. Například pokud stav ohrožení vyhlašuje premiér, měl by pravomoci převzít například nějaký krizový orgán. „Aby zkrátka vláda nebo premiér sami sobě neaktivovali nějakou nouzovou kompetenci, protože s tím nejsou historicky dobré zkušenosti,“ dodal.