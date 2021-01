Zápisník Ondřeje Součka: Kostrbaté odcházení | E15.cz

Další prvenství si na sklonku svého úřadování připsal americký prezident Donald Trump. Po hlasování Sněmovny reprezentantů se stal historicky prvním prezidentem, proti němuž zákonodárci takzvaný impeachment vedou podruhé. Do oficiálního předání moci zbývá pár dní, tak doufejme, že se Trump nepokusí zapsat do historie dalším neotřelým kouskem.

Prvenství a nově dobytá území hlásí i COVID-19. Poté co jeho šíření vedlo k zákazu zpěvu, nám možná brzy odepře další radosti. Vedení anglické Premier League totiž důrazně upozornilo fotbalisty, že do pravidel proti šíření epidemie patří i zákaz objímání a dalších bližších osobních kontaktů po vstřelení branky. A že nemůže být hůř? Pokud by se zákaz kontaktu rozšířil i na dobu před gólem, rázem by o práci mohly přijít tisíce profesionálních obránců.