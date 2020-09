Sichr je sichr - zápisník Ondřeje Součka | E15.cz

Zatímco co Trump si sichruje hlasy pro příští volby, v Česku se zas rozpoutává diskuze nad rolí někdejších prezidentů. Na podstavec sochy prezidenta Edvarda Beneše totiž neznámý pachatel připsal, že byl tento státník rasista a masový vrah.

Řešení je nasnadě. Ke každé soše by se mohla připevnit návštěvní kniha a každý rozčarovaný levicový radikál by na ni mohl připsat i komentář, v čem podle něho státník pochybil. Stohy popsaných knih by se pak zrecyklovaly, takže budou všechny strany spokojeny.