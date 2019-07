Zápisník Ondřeje Součka: Stíny rudého draka | E15.cz

Čínské hospodářství zpomalilo na nejnižší tempo za posledních 27 let, varují články, které jsou mnohdy doprovázeny fotografiemi vyvolávajícími dojem kolapsu.

Zatímco čínský drak údajně začíná lapat po dechu, komentátoři se předhánějí v analýzách, do jaké míry za to může obchodní válka. Zas tak zle ale není, tamní ekonomika meziročně rostla o 6,2 procenta, což je ve srovnání se Západem stále ještě komfortní.

Překotně se rozvíjející ekonomika má ale i stinné stránky. Kvůli společenským změnám je ohroženo tradiční čínské stínové divadlo, které je staré přes dva tisíce let. Mladé to táhne k finančně zajímavějším profesím. Není divu, vždycky je holt něco za něco.

To poznal i nejdražší fotbalista všech dob Neymar, který předloni za astronomickou částku přestoupil do pařížského St. Germain. Brazilec měl navíc od nového klubu inkasovat více než miliardu korun ročně. Nyní ale prosí o návrat do Barcelony a na svém Instagramu sdílí obrázky z doby, kdy byl ještě v dresu katalánského klubu. Ani miliardou se člověk nezavděčí.