Jako dvě saně - zápisník Pavla Otta | E15.cz

Je to už takový kolorit. Když šéfka rezortu práce Maláčová s něčím přijde, strážkyně státního pokladu Schillerová do toho hned hodí vidle. Jistě, některé nápady Maláčové by do eráru udělaly velkou díru, jakkoli by asi nebyla tak obří jako loňská daňová revoluce premiéra Babiše.

Podstatné je, že nad spory ministryň často zůstává rozum stát. Třeba u kurzarbeitu, kde je jasná shoda tripartity. Ani nápad bonifikovat lidi v karanténě nezní ve srovnání s neustálými vládními restrikcemi úplně hloupě.

Po útoku na Ústavní soud se šéf ANO vrátil k obvyklému fňukání. Běduje nad případnou ztrátou odměny pro vítěze voleb do sněmovny. Tu by přitom právníci i některé opoziční strany v podobě několika málo mandátů navíc zachovali. Není těžké uhodnout, co by Babiš říkal, kdyby letošní volby nevyhrál. To by zas bylo nářků.