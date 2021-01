Lidé v karanténě mohou dostat od zaměstnavatele bonus. ČSSD vymýšlí, jak motivovat k práci z domova | E15.cz

Sociální demokraté navrhují, aby zaměstnavatelé vypláceli bonus nemocným s covidem a lidem v karanténě, který by si následně odečetli od odvodů. V pořadu televize Prima Partie to uvedl vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Kabinet podle něj zvažuje různé cesty, jak motivovat občany k testování a k tomu, aby se nevyhýbali karanténě. Bonus Hamáček považuje za nejlepší cestu. Navýšení nemocenské, jak o něm mluví opozice, by podle něj mohlo znamenat diskriminaci. Pro hospodaření státu by bonus znamenal výdaj zhruba sto milionů korun, což považuje Hamáček za únosné.

Zavedení bonusu navrhovala sociální demokracie už na podzim, je ale menším koaličním partnerem, poznamenal dnes Hamáček. Ministři o covidové nemocenské jednali koncem loňského roku, na řešení se nedohodli. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) nedávno řekl, že se o nemocenské bude ještě diskutovat.

Navýšení nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě by podle Hospodářské komory neúměrně zatížilo firmy. Motivaci lidí k testování a hlášení kontaktů by podle názoru zaměstnavatelů nezvýšilo. Podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého by se na případné výplatě vyšších náhrad musel podílet stát.

Někteří ekonomové, odborníci na sociální problematiku i odbory upozorňují na to, že se lidé v poslední době nechtějí nechat testovat, aby případně nemuseli do izolace. Nakažení pak nehlásí své kontakty, aby je neposlali do karantény. Důvodem je podle expertů nízká nemocenská. Činí 60 procent základu výdělku. V prvních dvou týdnech ji pracovníkům poskytuje zaměstnavatel. Stát mu pak z programu Antivirus případně proplatí 80 procent náhrady lidí v karanténě i s odvody do 39.000 korun.

Zastánci vyšší nemocenské pro lidi s covidem a v karanténě na výhrady proti nerovnému přístupu k nemocným argumentují tím, že kvůli jiné nemoci se ekonomika v Česku neuzavírá a do proočkování se dá šíření nákazy omezit právě díky testování a trasování.