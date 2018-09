Zápisník Pavla Otta: Pestrá nabídka | E15.cz

Takové rýpance jsou docela nevinné. Alespoň proti tomu, co se děje v ČSSD. Přátelé – tak si socialisté mezi sebou říkají – si už zase jdou po krku. Kverulanti v čele s exhejtmanem Michalem Haškem, kterému sekunduje první místopředseda oranžových Jiří Zimola, začali volat po přímé volbě šéfa strany. Dva týdny před volbami začít obtěžovat voliče podobným nesmyslem napadne jen málokoho. Zřejmě jde o to, aby partaj dopadla ve volbách co nejhůře a Jan Hamáček mohl být sestřelen. Lepší strategii si haškovci nemohli vymyslet.

Datový analytik Milan Petrák zjistil, že nejemotivnější předvolební rétoriku mají Svobodní a SPD. Používají slova jako svoboda a národ nebo se ostře vymezují proti všem, kteří mají jiné názory – to platí hlavně pro okamurovce. Naopak hesla ANO jsou podle analytika mimořádně nesourodá. Kandidáti se odlišují jak způsobem komunikace, tak svými postoji. Mobil na šéfa asi ještě nemají všichni.