Koněv pryč, Koněv zpět | E15.cz

„Nikdy jsme neusilovali o odstranění sochy maršála Koněva,“ řekl Kolář serveru Info.cz s tím, že bronzová skulptura klidně mohla v Bubenči zůstat, kdyby prý Rusko nerozjelo kampaň.

Kolář použil plurál majestatikus, držme se ho dál. Byli to oni, kdo přišli s nápadem umístit na pomník vysvětlující tabulky a po roce od jejich instalace napsali na sociální sítě, že sochu odstěhují, aniž se obtěžovali to s vedením městské části probrat. Že by se své sólo akce, na níž se už řadu měsíců zviditelňují, najednou zalekli?

Perlí i premiér Andrej Babiš. „Otec Slunce skrze mě pravil, že nám tady do tý naší zemičky nebude nikdo mluvit, ani ty velký,“ řekl v narážce na rezoluci Evropského parlamentu. Babiš prostě zařídí, že si peníze evropských daňových poplatníků budeme brát podle našich vlastních pravidel. To dá přece rozum, ne.