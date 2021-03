Zápisník Pavly Palaščákové: Princ a spravedlnost | E15.cz

V době pandemie se často hořekuje nad neférovostí světa, který nechává jedny umírat a jiné bohatnout. Skutečným miláčkem štěstěny je však saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Americké tajné služby si myslí, že je zapleten do odstranění nepohodlného novináře. Málokdo však věří, že někdy skončí před soudem.

Změnit to chtějí Reportéři bez hranic, kteří se snaží iniciovat stíhání prince v Německu nejen v souvislosti s brutální vraždou Džamála Chášukdžího, ale i s pronásledováním dalších žurnalistů.

Z pašeráckých historek na hranici mezi Ukrajinou a EU by se dal sepsat nový Král Šumavy. Bylo jen otázkou času, kdy koumáky napadne zapojit do akce diplomaty a využít jejich imunity. Pokus pracovníků mise v Polsku převézt mikrobusem do unijní země devět tisíc kartonů cigaret a šestnáct kilogramů zlata ale nevyšel.