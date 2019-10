Zápisník Pavly Palaščákové: Zoufalý odhad EU | E15.cz

Katalánští politici, kteří se v roce 2017 pokusili region vyrvat ze Španělska, dostali devět až třináct let natvrdo. Myšlenka katalánské nezávislosti stále žije, nyní by pro ni hlasovalo 47 procent obyvatel regionu. S mučedníky ve vězení by se to nad padesát procent mohlo vytáhnout snadno.

Na sociálních sítích se rozjíždějí konspirační teorie o nedávné havárii letadla v Kongu. Spekuluje se, že během ní zahynul ruský realizátor obřích státních zakázek a údajně i majitel trollí farmy a sponzor žoldáků Jevgenij Prigožin. Ještěže je daleko snazší vyvrátit povídačky o něčí smrti než fake news.