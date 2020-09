Glosa Petra Peška: Strach a vztek | E15.cz

Krizový štáb o víkendu teprve čekal na restart a už se začalo rýsovat, co nás možná čeká. Ministr vnitra Jan Hamáček naznačil, že kvůli taktéž obnovenému šíření koronaviru může dojít i na úplný zákaz hromadných akcí. Jeho vládní i stranický kolega Lubomír Zaorálek se ale obratem ujal uklidňování, že kulturních akcí by se to týkat nemělo. A ministr Hamáček obratem zmínil jako možné oběti restrikcí fotbal a hokej. Tak se nechme překvapit.

Zpěvačka Bára Basiková začala svůj facebookový příspěvek o restrikcích slovy „Omlouvám se, ale hned v úvodu budu sprostá.“ A nelhala, jadrná slova pro jistotu někdy i několikrát opakovala. Její naštvaná slova o tom, že koronavirus není nebezpečnější než „silná chřipka, infekce nebo jiná viróza“ celý víkend intenzivně rezonovala sociálními sítěmi. Což vzhledem k vyostření koronavirové debaty nepřekvapí.