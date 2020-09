Zápisník Petra Peška: Tchaj-wan a trest | E15.cz

Prezident Miloš Zeman nebude zvát šéfa Senátu Miloše Vystrčila na schůzky „ústavní čtyřky“ k zahraniční politice. Svou návštěvou Tchaj-wanu prý Miloše Vystrčil pravidla hry, takže jeho další účast by byla zbytečná. Jednota dlouhodobě nejednotné české diplomacie tím ale jen těžko utrpí.

Jen už to nikdo nebude ostatním kazit a případná další prohlášení na podporu Pekingu se budou označovat jen jako „prohlášení tří“. Nikoliv čtyř jako to z října 2016.

Čínská ambasáda v Praze návrat Miloše Vystrčila uvítala prohlášením, že „hrubě porušil národní suverenitu Číny“. Což po předchozích výhrůžkách o zaplacení blíže nespecifikované ceny může znít také jako silná slova. Tentokrát to ale již více zapadá do obvyklých reakcí Pekingu. Možná to tedy tak horké nebude, i když u ČLR člověk nikdy neví…