Zápisník Petra Peška: Zdroje budou | E15.cz

Neboli, to nejsnadnější hledání zdrojů, tedy u „legálních neřestí“. Další z daňových jistot, tvrdý alkohol, by „v tuto chvíli“ zůstal ušetřen. Do rozpočtu to má přinést několik miliard, což by bylo příjemné, pokud by se manko státní kasy nepočítalo ve stamiliardách.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová takové starosti nemá. V rozhovoru pro televizi Prima CNN vysvětlila, že rozdávání peněz má v popisu práce. Poté, co diskuzi o hledání peněz na bonus pro seniory označila za „hloupou a plytkou“, je to další pokus o vytesání jejích výroků do kamene. Nebo že by to byl projev něčeho jiného?