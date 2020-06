Zápisník Petry Jansové: Je to bílý problém | E15.cz

Do boje za práva Afroameričanů se zapojil i streetartový umělec Banksy a použil k tomu Instagram. Smuteční fotku černé postavy s hořící americkou vlajkou okomentoval slovy: Je to bílý problém a bílí ho musejí spravit. Takže i snaha washingtonské starostky se cení.

To, že se do boje pustí vyhlášený sociální kritik, moc překvapivé nebylo. Spíš se čekalo, jak, kdy a kde to udělá. Překvapivější je, že po dlouhé době kvůli aktuálnímu dění změnili postoj zástupci společnosti provozující největší sociální síť pro homosexuály, bi, trans a queer komunitu Grindr. Ze seznamovací aplikace po dlouhých letech kritiky konečně odstranili etnický filtr.