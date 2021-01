Zápisník Petry Jansové: Není čas zemřít | E15.cz

A smutní jsou i nejzarytější fanoušci agenta 007. Kvůli COVIDU se zase odkládá premiéra dlouho očekávané bondovky. Diváci si tak budou muset ještě počkat na jméno Craigova nástupce, producenti pak na návrat čtvrt miliardy dolarů minimálně do října. Zkrátka ještě Není čas zemřít.

Věřte, bude líp. Tvrdí to i sociální epidemiolog Nicholas Christakis. Ve své knize koronavirou pandemii srovnává s historickými zdravotními hrozbami, na příkladech z minulosti také předpovídá, co se bude dít po jejím odeznění. Kulturně vyhladovělá společnost podle něj naplní kluby, kina, divadla i výstavní sítě co nevidět. Zkrátka ještě Není čas zemřít, naopak čeká velká párty.